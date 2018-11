Anime Marziane, Rosalba Volpi presenta il libro a Santa Croce

Sabato 17 novembre alle ore 17:15 alla Libreria Colibrì di Santa Croce sull'Arno Rosalba Volpi presenta il suo libro "Anime marziane" edito dall'Associazione Liberi Autori.

Rosalba Volpi è nata a Livorno nel 1951. Si è laureata presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di Pisa con una tesi sulle interpretazioni del fascismo nella storiografia marxista. Dal 1989 al 2009 è stata docente di Filosofia e Scienze Umane a Sorano, Firenze, Lucca e Livorno.

È autrice del saggio L'immaginario e il contingente (Piombino 1982) sul rapporto tra letteratura e filosofia in Sartre, nonché di articoli su temi analoghi con riferimento a Simone di Beauvoir, Virginia Woolf e Umberto Eco. Un suo intervento è stato pubblicato negli atti del convegno nazionale tenutosi a Roma nel 1992 su La filosofia e la sfida della complessità.

È stata premiata per i suoi racconti brevi in diversi concorsi letterari. La sua ultima pubblicazione prima di diventare un autore di ALA è I merli dal becco giallo (youcanprint 2014).

Fonte: Ufficio stampa

