Finisce in carcere a Pistoia dopo l'evasione dai domiciliari

Era sottoposto agli arresti domiciliari per una serie di reati concernenti l’immigrazione clandestina, lo spaccio di stupefacenti ed altro, ma il 23 ottobre scorso una pattuglia del Norm di San Marcello aveva verificato che non si trovava presso la sua abitazione di piazza Matteotti, dalla quale era temporaneamente evaso.Il Gip di Pistoia, ha ritenuto di dover ripristinare la custodia cautelare in carcere, anche in considerazione dei reati per i quali è indagato e quindi nel pomeriggio di ieri i carabinieri della locale stazione lo hanno accompagnato al Santa Caterina a Pistoia.

Tutte le notizie di San Marcello Piteglio