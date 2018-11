Case popolari a Colle di Val d'Elsa, ecco il bando: come partecipare

Il Comune di Colle di Val d'Elsa comunica che dal 12/11/2018 fino al 11/01/2019 è pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per accedere al concorso tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

· In possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini stranieri possono accedere al bando se titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno.

· Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni

· Situazione reddituale non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE, in corso di validità

· Non di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all’estero. Per quanto riguarda i cittadini stranieri sarà necessario allegare alla richiesta uncertificato o copia di attestazione di non titolarità di diritti di proprietà di usufrutto rilasciato dall'autorità competente dello stato estero (ambasciata, autorità consolare)

Tutti coloro che vorranno partecipare al bando potranno reperire i moduli presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Colle di Val d'Elsa (negli orari di apertura ) oppure online sul sitowww.comune.colledivaldelsa.si.it

“La pubblicazione di questo nuovo bando è molto importante perché le esigenze abitative della popolazione colligiana sono in continua evoluzione e sempre più cittadini si trovano in difficoltà a reperire alloggi ai prezzi di mercato – dice l'assessore alla coesione sociale Sofia Aggravi -. Per questo l'amministrazione comunale, da anni, contrasta il fenomeno attraverso risorse proprie (contributi affitti) e fondi regionali (morosità incolpevole)”.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa

