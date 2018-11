Cinema e turismo a braccetto a Volterra: "Nuovo sviluppo per la città"

Numeri relativi alle presenze turistiche nel 2017, aperture e chiusure delle attività commerciali, dati di raccolta differenziata e opere di riqualificazione urbana. Si è parlato di questo nel corso dell’incontro in programma lunedì sera a Casa Torre Toscano dal titolo “Decoro, turismo, differenziata e commercio tra presente e futuro”.

«In tema di turismo stiamo lavorando molto sia con il nuovo ambito turistico sia per quanto riguarda il cineturismo – dichiara l’assessore al turismo Gianni Baruffa - una nuova frontiera e sviluppo per la città. L’incontro di lunedì sera è riuscito, è stato un’ottica occasione di confronto tanto da essersi concluso alle 1,15 di notte. Sono questi gli incontri che fanno crescere una comunità».

Turisti provenienti da ogni parte d’Europa con maggiore attrattività per i Paesi del Nord a bordo di camper o automuniti che hanno preferito sostare nelle strutture alberghiere volterrane. Da uno studio fatto dal Centro Studi Turistici di Firenze ha evidenziato che 1 turista su tre su 3 é, influenzato dalle fiction o film nella scelta della meta per questo l’amministrazione comunale lavorerà per aumentare la visibilità mondiale che Volterra ha acquisito per aver accolto per due stagioni il set della fiction “I Medici”. E’ questa la fotografia del turismo volterrano, settore trainante dell’economia locale. E i proventi della tassa di soggiorno sono stati reinvestiti per spesa corrente (eventi e spettacoli) e investimenti (wi-fi, illuminazione pubblica, percorso Fonti San Felici).

In materia di commercio nel 2018 si sono registrate 8 nuove aperture di strutture ricettive a fronte di 6 chiusure; 4 nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande (2 le chiusure); 10 i nuovi esercizi di vicinato a fronte di 4 chiusure). Settore in cui l’amministrazione comunale è al lavoro insieme a Soprintendenza e Regione Toscana per l’introduzione di un piano triennale di contenimento dell’insediamento di nuove attività commerciali e artigianali afferenti al settore alimentare nel centro storico.

Aumenta nei primi 9 mesi del 2018 la raccolta differenziata che tocca quota 73,87% (obiettivo 2020 è 80%). «In previsione per il periodo 2019-2020 ci sono, per mezzo di gara, l’ampliamento del porta a porta, lo spazzamento stradale manuale e meccanico, il lavaggio stradale settimanale e il ritiro degli ingombranti, oltre all’introduzione dei sacchetti dotati di microchip a partire dal 2020 – spiega l’assessore all’ambiente Massimo Fidi -. Più servizi per la collettività a cui seguirà un aumento dei controlli da parte dei Vigili Urbani sul rispetto degli orari del conferimento e sul corretto conferimento della tipologia di rifiuto. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza a una maggiore e sempre più corretta raccolta differenziata»

In tema di decoro urbano in programma c’è la realizzazione del progetto San Michele che prevede l’installazione di panchine in legno e corten con fioriera, illuminazione a led con la possibilità di illuminare la facciata della chiesa anche grazie ai contributi di un bando regionale. Prossimi interventi di riqualificazione urbana riguarderanno Piazza XX settembre, Piazza Martiri e l’ara votiva di Porta a Selci

