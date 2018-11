Un incidente d'auto, nato probabilmente da un malore, è stato fatale per Riccardo Benvenuti. A 79 anni l'artista di fama internazionale - noto per le sue 'donne' - è scomparso a Lucca, città alla quale è sempre stato legato.

Oggi, martedì 13 novembre, in viale Europa a San Concordio avrebbe accusato un malore in auto e sarebbe finito contro un'utilitaria che arrivava in senso opposto. Ferite in maniera non grave una donna e una bambina che viaggiavano sull'altra autovettura.

