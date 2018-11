Nuovi corsi gratuiti Dae e disostruzione alla Misericordia di Poggibonsi

Nel mese di Novembre alla Misericordia di Poggibonsi si svolgeranno dei corsi di formazione GRATUITI aperti a tutta la cittadinanza che sempre più manifesta la volontà di conoscere tecniche e manovre che possono essere utili in caso di bisogno.

Il primo appuntamento è sabato 17 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per il Corso BLSD Laico rivolto a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che desiderano imparare ad utilizzare i defibrillatori semiautomatici DAE che sempre più vengono diffusi a uso pubblico in tante città d'Italia nonché negli impianti sportivi, scuole e luoghi pubblici in genere. Durante l’incontro insieme all'uso corretto del Dae, verranno insegnate anche le relative manovre salva vita, dal Bls fino alla disostruzione delle vie aeree per gli adulti. Alla fine del corso verrà rilasciato l'attestato di ESECUTORE BLSD LAICO valido in tutta Italia.

Il secondo appuntamento è giovedì 22 novembre 2018 dalle ore 21.15 per il Corso di formazione e informazione sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica rivolto a tutti i genitori, maestre, animatori e semplici cittadini che sentono il bisogno di non farsi cogliere impreparati in situazioni di bisogno con i bambini, delle semplici manovre possono essere vitali per i più piccoli e non solo.

La formazione prevede sia la parte teorica che pratica, con le tecniche per la disostruzione delle prime vie aeree differenziate per neonato, bambino e adolescente. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione al corso per Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

Per informazioni e iscrizione ai corsi contattare il 3247713113, o scrivere a formazione@misericordiapoggibonsi.org. Tutti i corsi si svolgeranno presso la sede della Misericordia di Poggibonsi.

Fonte: Misericordia di Poggibonsi

