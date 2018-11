Omicidio di Montopoli, una telefonata potrebbe incastrare l'arrestato

Una visita a Giuseppe Marchesano nel giorno della sua uccisione potrebbe incastrare Danny Scotto, in stato di fermo da ieri sera e al momento unico indagato. Le indagini dei carabinieri sono partite dal loro archivio, quando durante un controllo sia Scotto che Marchesano vennero identificati. L'incrocio con altre banche dati delle forze dell'ordine ha svelato il possesso di armi da parte di Scotto. Le indagini sulle celle telefoniche di Scotto ha rivelato una telefonata ai parenti nella quale si parlava di una visita "a Giuseppe" nel giorno del compleanno dell'arrestato. L'auto di Scotto appare nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza vicino alla casa della vittima in un orario compatibile con il decesso. L'interrogatorio di garanzia per l'udienza di convalida del fermo si terrà tra giovedì 15 e venerdì 16 novembre.

