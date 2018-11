Open Day al Calasanzio di Empoli: laboratori con la lavagna Lim

Sabato 15 Dicembre, dalle 10 alle 13 la scuola primaria S. Giuseppe Calasanzio, sarà aperta per le famiglie che desiderano visitare la struttura ed avere la possibilità di colloqui individuali con le educatrici e le maestre per conoscere la nostra offerta educativa. In occasione dell'open day verrannoorganizzati dei laboratori interattivi che prevederanno l'uso della LIM e del laboratorio di arte. Potrete conoscere tutte le proposte didattiche ed extra scolastiche offerte dalla nostra scuola, visitare i nostri spazi e passare un piacevole sabato mattina in nostra compagnia. Vi aspettiamo numerosi.

