Operazioni antiabusivi a Firenze, numerosi interventi

Continuano gli interventi di contrasto all’abusivismo commerciale della Polizia Municipale. La scorsa settimana gli agenti del Reparto Antidegrado hanno effettuato numerosi controlli in centro, soprattutto nelle zone di piazza dei Ciompi, piazza della Signoria e via dello Studio. In 47 interventi sono stati sequestrati 701 oggetti, per la maggior parte bigiotteria, giocattoli e ombrelli tutti di natura amministrativa (208 durante il fine settimana). Sono stati 131 gli articoli confiscati a quattro venditori abusivi, di cui uno italiano e tre stranieri. Per tutti è scattata la maxi multa da 5.000 euro per violazione della legge regionale sul commercio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

