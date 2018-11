Pisa fuori dalla rete Ready, Frantoianni (LeU): "Scelta pericolosa"

"La decisione del Comune di Pisa di uscire dalla Rete Nazionale delle pubbliche amministrazione antidiscriminazioni è grave e pericolosa."

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, dopo la decisione della giunta di centrodestra della città toscana.

"Si tratta di una scelta - prosegue il leader di SI - che non ha nessuna motivazione comprensibile se non quella di riaffermare una 'in-cultura retrograda e becera'. "

"La lotta contro le discriminazioni resta invece attualissima - conclude Fratoianni - in un Paese come il nostro nel quale riemergono razzismo e omofobia, sdoganate quotidianamente dal linguaggio e dalle scelte dei massimi esponenti del governo."

Fonte: Ufficio stampa

