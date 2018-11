Ripartono i lavori sul cantiere della Curva della Morte sulla SR 68

Le parole di Paolo Moschi, consigliere di Uniti per Volterra, sulla ripresa dei lavori sulla Sr 68: "In settimana, stagione permettendo, i mezzi torneranno a muovere il terreno e a proseguire gli scavi secondo il crono-programma dei lavori fissato mesi addietro.

Il fermo è dovuto alla necessità di più materiale di cava per la realizzazione delle nuove corsie, in riempimento. In pratica la lavorazione aggiuntiva necessaria alla stabilizzazione del terreno con l’aggiunta di calce in ragione del 3%, ha comportato un aumento della spesa stimato in ragione del 15%.

Trattasi non di una svista bensì di normali incidenti di percorso, una vera ruotine sui cantieri stradali: le indicazioni e le prescrizioni rilevabili dalla relazione Geologica-Geotecnica (le due attività sono complementari), sono state ben seguite ed approvate da Comune, Provincia e Regione. Ovvio che i sondaggi sono tali, ovvero circoscritti, e che quindi che con l'approfondimento in loco non sono escluse novità. E in questi casi anche piccole differenze costituiscono, in grande, novità di sostanza pur non incolmabile. Infatti in alcune parti si è reso necessario un riempimento più importante di quello previsto, e per fortuna somme a disposizione nel capitolato iniziale sono state previste.

Quindi trovato l'accordo tra Provincia e la ditta, i lavori stanno per ripartire. E l'estate 2019 potrà ancora vedere una curva e dei tornanti "riaddrizzati", ovvero adeguati agli standard moderni.

"Sono felice che i lavori stanno per ripartire, perché Volterra necessita di una SR 68 sicura, che per noi è come il pane." fa sapere il consigliere Moschi.

Credo che l'attenzione dovrà rimanere alta, perché in Italia troppo spesso i cantieri si fermano per i più disparati motivi: diamo atto alla Provincia di aver lavorato bene in questa fase nell'interesse del territorio. Però bisogna continuare a dire che questo lotto, strategico, è insufficiente: dobbiamo continuare a lavorare affinché il cantiere prosegua almeno fino a Roncolla, come richiesto dai cittadini, e in linea con le delibere approvate all'unanimità in Consiglio Comunale"