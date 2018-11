Rosy Bindi a Empoli per la presentazione del libro dell'ex sindaco Frosini

Frazioni e Sezioni di Angelo Frosini è reduce da numerose presentazioni, anche fuori dalla Toscana (in Sardegna, Piemonte ecc.), ma questa di Empoli è particolarmente stimolante, proprio per la presenza di Rosy Bindi, una donna che con coerenza ha vissuto la più recente stagione politica, mai stanca di essere presente in un dibattito tutt’altro che facile.

Da qualche mese la sua azione è meno evidente e sarà interessante ascoltare il giudizio che darà sull’attualità, e naturalmente su un passato, più o meno recente.

E’ questo che le sarà del resto chiesto per la presentazione di Frosini, di un libro che appare come una specie di memoria privata, più che di memoria storica, anche se via via possono essere presenti giudizi più vivi sull’attualità, di un uomo che oltre che professore nelle scuole superiori, è stato per dieci anni sindaco della sua città, San Miniato.

Presente alla serata, oltre ad autore ed editore, ci sarà Enrico Roccato, in veste di moderatore di un incontro che si annuncia di grande interesse.

Il viaggio di Angelo Frosini ha molti protagonisti illustri, tra i quali appunto Rosi Bindi: La presentazione di “Frazioni e Sezioni” non mancherà di far sorridere, perché i piatti che Frosini cucina hanno sempre un gusto agrodolce: spesso i racconti sono ironici e da buon toscano ci sono numerose prese di giro, degli altri, ma anche di se stesso.

Alla fine, naturalmente, un po’ di amarezza per lo stato attuale della politica. Anche su questo sarà interessante ascoltare quello che i vari interlocutori avranno da dire.

Venerdì 16 novembre, ore 18 a Empoli, Libreria Rinascita

Presentazione di

“Frazioni e Sezioni. Racconti di scuola e di politica”

di Angelo Frosini

insieme all’autore

interverranno Enrico Roccato, Andrea Mancini

e l’on. ROSI BINDI

