Tiene aperto nonostante l'ordine di cessazione, multato

Un esercizio in piena attività nonostante l’ordine di cessazione. È quello che ha scoperto ieri una pattuglia del Reparto Amministrativo della Polizia Municipale nel corso di controllo sulla corretta osservazione delle norme di chiusura degli esercizi commerciali.

Gli agenti erano in via Faenza per verifiche mirate quando hanno notato un’attività di somministrazione abusiva destinataria di un ordine di cessazione aperta nonostante il divieto.

Per l’esercizio sono scattati i sigilli e per il gestore, un 52enne italiano, un verbale da 5.000 euro sulla base del Codice regionale del Commercio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze