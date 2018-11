Il Comune di Bagno a Ripoli comunica che via Pian di Grassina sarà chiusa nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Costa al Rosso e l'intersezione con via Sacco e Vanzetti da domani, mercoledì 14 novembre, a venerdì 16 novembre dalle 9 alle 17 per lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

