Al Teatro Verdi iniziano i corsi teatrali per ragazzi

Al teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno al via i corsi di teatro Achab per ragazzi da 6 a 11 anni.

Nel progetto formativo rivolto alle nuove generazioni si propone anche in questa stagione il laboratorio pomeridiano rivolto a bambini e ragazzi, condotto da Sonia Montanaro.

Martedì 20 novembre alle 16.30 si terrà un incontro di presentazione, mentre il 27 novembre si inizierà il corso, con due lezioni di prova gratuite.

Il corso si terrà il martedì dalle 16.30 alle 18.00, da novembre a maggio, per un totale di 35 ore. Alla fine del corso si terrà un saggio finale.

Il teatro è qui affrontato come esplorazione di sé e degli altri tramite un approccio propedeutico a vari linguaggi scenici (corpo, voce, figure ed oggetti).

Il corso di teatro Achab è un laboratorio pensato per allievi con differenti gradi di preparazione, dai principianti a coloro che hanno già esperienza di corsi o seminari teatrali.

Il percorso si muove attraverso gli esercizi propedeutici all’espressione teatrale (movimento del corpo nello spazio scenico, uso della voce, sia come espressione pura, che nella battuta di scena, ricerca dell'attitudine del personaggio e della sua emozione come strumento interpretativo, approccio alla comunicazione verbale e non verbale), per arrivare alla progettazione e alla messa in scena di uno spettacolo teatrale.

Per informazioni e iscrizioni Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno