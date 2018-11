Aree verdi, continuano i controlli ai padroni di cani: 5 multe

Poco più di 290 controlli, in dettaglio 291, sui cani e sui loro proprietari e 5 violazioni emerse. È questo l’esito della campagna mirata effettuata dalla Polizia Municipale la scorsa settimana nei vari quartieri (giardini, aree verdi ma anche strade e piazze) sulla base delle segnalazioni arrivate al vigile di quartiere.

Nel Quartiere 1 non hanno elevato sanzioni ma solo due inviti per altrettante persone a portare i documenti del proprio animale all’anagrafe canina. Nessuna sanzione neanche nel Quartiere 2 (i controlli si sono concentrati soprattutto in lungarno Aldo Moro, piazza Nannotti, via Aretina, via del Gignoro, via della Loggetta, Giardini di Bellariva) e nel Quartiere 5 (agenti in azione in via Vittorio Emanuele II, Giardino dell’Orticoltura, Villa Fabbricotti, via Baracca, via dei Vespucci, Vvia Circondaria, via Allori, via di San Donato). Due invece le sanzioni elevate nel Quartiere 3, dove i controlli hanno riguardato viale Tanini e piazza Acciaiuoli al Galluzzo, poi in zona Sorgane a Firenze Sud, per la mancata iscrizione dell’animale all'anagrafe canina ai sensi della Legge Regionale (sanzione da 200 euro). Gli agenti hanno anche invitato un padrone a presentare il documento dell’animale all’anagrafe canina. Infine il Quartiere 4: qui sono stati tre i proprietari multati per non aver raccolto i bisognini del loro cane (160 euro).

I controlli hanno interessato in particolar modo vialetto Don Zazzeri, via del Franciabigio, via Corcos, via delle Isole, via degli arcipressi, via Nicola Pisano, via Ambrogoo di Baldese, viale Nenni, via Tribolo, via Canova, via Dosio, Lungarno dei Pioppi, via Caravaggio, Via Butteri, parco di villa Vogel e del Boschetto, viale dei Bambini, viale dei Pini.

Nel caso in cui i proprietari che devono presentare i documenti attestati l’iscrizione del loro animale all’anagrafe canina non si presentino agli uffici della Polizia Municipale, per loro scatterà un verbale 200 euro sulla base della Legge Regionale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

