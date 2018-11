Babbo Natale arriva un mese prima a Empoli: il programma delle feste parte a novembre

Il Natale 2018 a Empoli sarà il più bello di sempre: luminarie da togliere il fiato, dal sapore classico e caldo, punti “Wow” per magici e nuovi punti di vista, un albero dei sogni che prende vita, stella cometa luminosa, tenda da circo, giostre natalizie, la Fabbrica di Giocattoli e il Magico Mondo di Babbo Natale… tutto per rendere Empoli la città del Natale.

Babbo Natale arriverà a Empoli sabato 17 novembre 2018 e rimarrà in città fino a domenica 6 gennaio 2019! Per il primo anno sarà possibile incontrare Babbo Natale e scrivere la propria letterina in un’atmosfera unica nel suo genere, circondati da un caldo bosco fatato dove tanti elfi aiuteranno i più piccoli a scrivere la letterina e li accompagneranno a conoscere il vero Babbo Natale, che per la prima volta arriverà con la propria slitta a Empoli. Durante questa fantastica esperienza, tutti i partecipanti vivranno anche una magica esperienza immersiva proprio sulla “Magica Slitta di Babbo Natale”: un cinema 10D in cui adulti e bambini lasceranno Empoli per un istante per immergersi nel Natale a 360 gradi.

“Il Magico Mondo di Babbo Natale” in via G.del Papa n.43 sarà il primo evento di un ricco programma di iniziative dedicate al Natale previste nel centro storico di Empoli, che oltre alle varie attività di giochi e luminarie, prevede anche il “Coro Gospel”, la “Banda in Centro”, la “Grande Nevicata”, il “Lancio della Befana” e molto altro…

Quando sarà possibile incontrare Babbo Natale, lasciargli la propria letterina e vivere l’experience? Tutti i sabato e domenica dalle ore

10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Da martedì 11 dicembre a mercoledì 26 dicembre aperto tutti i giorni in orario pomeridiano nei giorni feriali eccetto lunedì 17 e martedì 25 dicembre.

Il biglietto d’ingresso di 6 euro per adulti e bambini comprende la visita de “Il Magico Mondo di Babbo Natale” con Cinema 10D experience all’interno, un ticket gratuito per 10 minuti alla pista di pattinaggio con sconto del 50% sul costo orario successivo, per le giostre Luna Park di Piazza Matteotti sconto 2x1, acquisti uno e prendi 2 ingressi ed infine l’ingresso alla Fabbrica dei Giocattoli promosso dalla Onlus Porte Aperte. Per i bambini neonati sotto 1 anno di età e disabili l’ingresso è gratuito ed è previsto un pacchetto scuole con ingresso gratuito per l’insegnante, mentre per i bambini biglietto ridotto a 4 euro. Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Onlus Porte Aperte.

Oltre all’inaugurazione de “Il Magico Mondo di Babbo Natale”, a novembre è previsto anche un altro evento imprendibile: la cerimonia inaugurale del Natale a Empoli il 30 novembre. Alle ore 21 in piazza della Vittoria ci sarà il taglio del nastro con la banda della scuola di musica CAM di Empoli e alle 21.35 il lancio delle Lanterne magiche, per uno spettacolo mai visto a Empoli. Infine, alle 21.45 inizierà la sfilata per il centro storico con l’accensione dei Punti Wow.

Empoli sarà il sogno di Natale che tutti desideriamo di vivere… Empoli sta per diventare la Città del Natale 2018!

