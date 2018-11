Biennale Enogastronomica, ecco il programma dei 4 giorni

Ogni due anni si rinnova l'appuntamento con la Biennale Gastronomica, diretta da Leonardo Romanelli, l'evento che fotografa lo stato attuale dell’enogastronomia con occhio attento e curioso verso ciò che cambia e si rinnova nel comparto food & beverage. Un’occasione di incontro e di scambio tra addetti del settore e pubblico, per capire e scoprire le

nuove tendenze del gusto. L’edizione 2018 ha un carattere dinamico e accessibile.

La sede della Biennale Enogastronomica 2018 è la Fortezza da Basso, dove coesistono ben 6 aree tematiche per una 4 giorni densa di attività ed eventi. Le attività sono volutamente tante rispetto alle precedenti manifestazioni, proprio per consentire l’accesso e le esperienze ad un maggior numero di persone.

“Sono stato alla Biennale Enogastronomica e domani ci ritorno!” Ecco l’obiettivo: dare la possibilità di vivere tutti i 4 giorni di Biennale. Per questo motivo non c’è alcun biglietto d’ingresso, per offrire momenti di cultura ed educazione enogastronomica a tutti, più volte al giorno, tutti i giorni.

Ecco cosa si potrà fare in Biennale Enogastronomica dal venerdì al lunedì

Padiglione Arsenale: 150 espositori tra vino e prodotti alimentari, in assaggio con il kit di degustazione acquistabile all’ingresso. Area particolarmente importante per la manifestazione, dal momento che saranno presenti tante novità in assaggio per la prima volta a Firenze. Un’occasione unica, anche per gli operatori del settore, per entrare in contatto con produttori e realtà ancora sconosciute sul nostro territorio; possibilità di acquisto dei prodotti agli stand.

Tante attività gratuite per chi entra in Fortezza, dalle realizzazioni in diretta di gusti speciali di gelato, ad opera della Bolgheri Gelato Experience, allo speaking pubblico sul sake a cura di Firenze Sake. E poi ancora l’allestimento fotografico “La Bistecca si mette in mostra”, curato dal giornalista Marco Gemelli e Trattoria Dall’Oste, e “Eyes Wine Shot”, il vino come non lo avete mai sentito raccontare, il divertente spettacolo teatrale de La Tognazza dedicato al vino. E poi ancora il convegno/tavola rotonda “la bistecca può diventare patrimonio dell’umanità?”, con riferimento alla proposta del Sindaco Nardella di inserirla tra i beni patrimonio UNESCO.

Altra importante novità di quest’anno: a Biennale si potrà anche pranzare e/o cenare in Piazza della Pizza, dove saranno presenti ben 4 pizzerie residenti: Pizzaman, Simbiosi, Bianca 00 e Gustarium, ovvero l’eccellenza della pizza Made in Firenze.

Si potranno altresì assaggiare le proposte di pizza napoletana a cura di Group Alimentari, azienda leader nella distribuzione di prodotti di alta qualità per le pizzerie di tutta Italia.

In Piazza della Pizza si potrà gustare un’ottima birra della gamma dei prodotti Heineken e allietare la serata con un aperitivo o con un cocktail dopo cena, all’area mixology/bar di Biennale, dove i migliori Barman di AIBES realizzeranno miscelati originali e esclusivi per il pubblico.

E poi il ricco calendario di appuntamenti in Aula del Vino, con ben 12 degustazioni guidate. I corsi di Università della Birra: “dallo stile birrario al bicchiere di birra”, per conoscere tutti i segreti e le tecniche produttive di un prodotto dalla storia millenaria e in continua evoluzione, fino alla tecnica di spillatura.

Tanti i laboratori Mani in Pizza con i più grandi pizzaioli di Firenze, nei quali si potranno scoprire i segreti dell’arte bianca della pizza, e mangiarla in compagnia di una buona birra, tutto incluso.

La grande Aula Magna al Primo Piano del Padiglione Arsenale diventa la grande sala da pranzo di Biennale, dove potrete sedervi e partecipare ad uno dei 10 Table Chef in programma, e provare l’esperienza di un grande ristorante stellato, in compagnia dello chef, e dei grandi vini di Marchesi Antinori, abbinati alle creazioni degli chef.

Infine tanti beiFocus Masticabili dedicati al formaggio, guidati da Onaf e in presenza dei produttori, ma anche tortelli di patate e il bel progetto Tort’Hello di Torre Osteria et Bottega, insieme ai pici dell’Associazione Amatori Pici di Chianciano.

Altre informazioni più dettagliate sul nostro sito http://www.biennaleenogastronomica.it/ dove sarà possibile acquistare i biglietti per i workshop e le degustazione tramite il portale destinationflorence.com , partner ufficiale dell'evento e unico rivenditore della manifestazione.

Sconti per soci Confesercenti , Unicoop Firenze e Soci Fisar e lettori di Firenze Spettacolo.

Fonte: Ufficio Stampa

