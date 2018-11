Corrado Augias racconta la nudità attraverso i secoli al Persio Flacco

Venerdì 23 novembre, alle 21.15 andrà in scena il primo spettacolo della Stagione Teatrale 2018/2019 al Persio Flacco di Volterra. L’eterno incanto di Venere, con Corrado Augias per la regia di Angelo Generali.

Le immagini di nudo, quello in particolare femminile, sono un qualcosa ormai di consueto e difficile diviene interrogarsi su come sia nata questa consuetudine. Corrado Augias cercherà di ricostruire questa strada tutt’altro che scontata, ripercorrendo le diverse tappe che hanno portato alla condizione attuale, comprese le cause sociali, quelle di costume e quelle politiche.

Il bisogno di mostrare la nudità c’è sempre stato per molte e differenti ragioni di natura sessuale, simbolica, mitica. Lo dimostrano in primo luogo le grandi statue e gli affreschi del periodo greco romano. Si trattava di corpi che non rappresentavano una nudità fine a se stessa, ma eletta a simbolo, come nel caso della raffigurazione di Venere.

Lentamente, con il trascorrere dei secoli la nudità si è allontanata dalla necessità di trovare un pretesto. Dalla seconda metà del XVIII il corpo nudo ha iniziato ad essere mostrato per ciò che era, fino ad arrivare allo scandalo provocato dall’opera, L’origine du monde, realizzata da Courbet nel 1866 e oggi esposta al Museo d’Orsay di Parigi.

«Non tratto la nudità come una lezione di storia dell’arte – afferma Augias – ma vado avanti e indietro seguendo un tema che invade le arti figurative dalla Grecia del quinto secolo fino ai nostri giorni con un approccio più sociologico». Un cammino di scoperta del nudo dalle sue origini alla svalutazione dei giorni nostri.

È possibile prenotare il proprio biglietto sul sito del Teatro www.teatropersioflacco.it. È possibile acquistare il biglietto dello spettacolo recandosi presso il botteghino del Teatro il giorno prima dello spettacolo dalle 17 alle 19 e il giorno stesso dalle 17 fino a prima dell’inizio della messinscena.

Dal 16 novembre fino al 23, dalle ore 17 alle ore 19, sarà possibile acquistare presso il botteghino del Teatro l’abbonamento alla Stagione.

Si ricorda che domenica 18 novembre alle ore 17.30, verrà inaugurata la Rassegna Musicale Thè Concerto, con un concerto tributo a Fabrizio De André e alla città di Genova.

È possibile prenotare il proprio biglietto inviando una mail a ufficio.stampa@teatropersioflacco.it

