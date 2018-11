A DireFareTeatrare 'La ciambella addormentata'

La rassegna Dire Fare Teatrare, dedicata ai bambini e alle famiglie, presenta domenica 18 novembre La ciambella addormentata..nel forno c’era una volta... Anzi! C’era una torta!, con Cinzia Corazzesi, Eleonora Angioletti, produzione Nata, per bambini dai 3 ai 10 anni.

La Ciambella Addormentata...nel forno” narra l’avventura di due “pâtissiers” alle prese con una ricetta molto speciale. Un giorno i due pasticceri, mentre sono al lavoro nel proprio laboratorio, ricevono un ordine molto particolare: il Conte De Abat Jour festeggia il suo compleanno e i due cuochi dovranno creare una torta unica, qualcosa che possa accontentare i difficili gusti del Conte e dei suoi invitati. Per preparare un dolce “da favola”, il duo dovrà utilizzare tutta la sua fantasia e metterci dentro qualcosa che lo renda veramente originale! È così che i due personaggi, con l’ausilio di ingredienti e utensili da cucina, prepareranno il proprio dolce, immaginandone e raccontandone la storia ispirata alla fiaba classica de “La Bella Addormentata”, parte di quei racconti che le nonne ci leggevano da bambini, quando preparavano per noi dolci e biscotti fatti con amore, per nutrirci e accompagnarci nella nostra crescita.

Gli spettacoli si svolgono al Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese 10), con due repliche alle 15.30 e alle 17.30.

La rassegna DireFareTeatrare è promossa dal Comune di Empoli, dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e da Giallo Mare Minimal Teatro.

Il cartellone propone ancora domenica 25 novembre I musicanti di Brema di e con Marco Cantori, produzione Teatro Perdavvero e domenica 2 dicembre gran finale con Di segno in segno, spettacolo vincitore del premio Gianni Rodari, città di Omegna edizione 2018, drammaturgia, testo e regia Vania Pucci con Vania Pucci, Adriana Zamboni, produzione Giallo Mare Minimal Teatro.

Il biglietto per ogni singolo spettacolo è di 4.50 euro (invariato rispetto allo scorso anno). La vendita dei biglietti sarà effettuata a partire dalle 15.00 del giorno stesso dello spettacolo, presso la cassa del Minimal Teatro.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro(via P.Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Ricordiamo che è gradita la prenotazione.

Il programma delle attività è consultabile sul sito internet www.giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

