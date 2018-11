Emigrazione italiana, all'Asev il nuovo libro di Enrico Pugliese

Venerdì 16 novembre, alle ore 20.30, all'Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa di Empoli viene presentato il nuovo libro di Enrico Pugliese, "Quelli che se ne vanno", dedicato alla recente emigrazione italiana.

A discuterne con l'illustre autore saranno Andrea Ciarini, docente all'Università "La Sapienza" di Roma, e Giuseppe Faso, dell'associazione "Straniamenti".

Pugliese è da tempo attento alla situazione sociale dell'Empolese-Valdelsa, e dopo la premiazione del "Pozzale" è tornato spesso, sia in occasioni pubbliche che per incontrare attori e interpreti della società e dell'immigrazione nella zona, su cui fin dagli anni Novanta ha discusso con gli amministratori, i sindacati e le associazioni locali.

Questo suo nuovo libro sull'emigrazione degli anni 2000, scritto con la consueta affabilità e chiarezza, sfata alcuni schemi parziali e ingannevoli, e accompagna a una lettura sorvegliata di dati statistici che altrimenti risulterebbero incongrui, e che invece diventano rivelativi grazie al suo grimaldello interpretativo; ne risulta messa in discussione la sottovalutazione dell'emigrazione nel discorso politico e istituzionale.

Docente emerito di Sociologia del Lavoro all'Università di Roma, Enrico Pugliese ha diretto per anni l'Istituto di ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed è uno studioso noto e stimato a livello internazionale. Dopo gli studi giovanili sull'emigrazione italiana in Europa, l'agricoltura e il mercato del lavoro nel meridione d'Italia, ha per anni compiuto ricerche sull'immigrazione in Italia. Il suo libro, scritto con Maria Immacolata Macioti, Gli immigrati stranieri in Italia, Laterza, Bari-Roma, ha vinto il premio Pozzale Luigi Russo nel 1992. In seguito ha scritto saggi di rilievo sulla disoccupazione, lo stato sociale, in Italia, la terza età, sempre notevoli per limpidezza espositiva e incisività etico-politca

Fonte: Asev - Ufficio stampa

