Empoli città degli skaters: evento finale in vista del nuovo parco Mariambini

Il progetto Open Space portato avanti dalla Uisp Empoli Valdelsa volge al termine, dopo oltre un anno di duro lavoro e di obiettivi raggiunti. Vogliamo celebrarlo con un evento finale, in programma per domenica 18 novembre dalle 15.30, che servirà a mostrare alla cittadinanza il frutto di questo lavoro.

«Il progetto ci ha portato a conseguire molti obiettivi importanti – spiega Filippo Lebri, coordinatore di Open Space per il comitato Uisp Empoli Valdelsa - aver aggregato un gruppo di skaters, essere riusciti a coinvolgerli in un progetto di riqualificazione urbana attraverso lo sport e il suo valore di condivisione, averli guidati nella costituzione di un'associazione (Empoli Skate Agorà) e nella costruzione della loro idea insieme alle istituzioni e infine aver centrato, grazie all'amministrazione comunale e alle classi del Brunelleschi con la supervisione del professor Massimo Guerri, l'obiettivo di mettere in programma la realizzazione di uno skate park in una zona abbandonata della città. Finalmente questo progetto è stato inserito nel piano delle opere pubbliche ed ha ricevuto l'approvazione della giunta comunale. Per questo non possiamo che ringraziare tutti quelli che ci hanno fornito il loro appoggio in questo periodo».

L'evento finale si terrà in piazza della Vittoria, ad Empoli, la prossima domenica 18 novembre a partire dalle 15.30 e fino alle 19. Lo spazio sarà allestito con una mostra fotografica che ripercorre le tappe del progetto Open Space ed evidenzia quello che sarà lo skate park al parco Mariambini di Empoli. Inoltre, il centro della piazza diventerà il palcoscenico per un flash mob coreografico grazie alla collaborazione delle scuole di danza Move e Candela di Empoli.

Mentre dalle 16.30 i ragazzi della Empoli Skate Agorà guideranno coloro che lo desiderano a scoprire lo skate con la possibilità di effettuare prove guidate sulle strutture mobili acquistate in questi mesi dal comitato Uisp. In caso di pioggia l'evento sarà spostato all'interno del PalAramini di Empoli.

Che cos'è Open Space. Open Space è un progetto lanciato dalla Uisp nazionale ed è sostenuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha stanziato risorse per la sua realizzazione sui diversi territori, tra i quali c'è anche quello di Empoli. Il progetto prevede la costituzione di gruppi di giovani impegnati in “street sport” con l'obiettivo di riqualificare e riutilizzare lo spazio pubblico urbano e allo stesso tempo di aggregare e contrastare l'emarginazione giovanile. Nelle periferie delle città spesso il degrado delle strutture e la carenza di spazi di aggregazione positiva contribuiscono a generare emarginazione e inattività sociale tra i giovani. Da qui nasce l’idea di proporre loro modalità stimolanti e motivanti di valorizzazione del proprio spazio vitale rendendoli protagonisti di questo cambiamento e del proprio progetto di futuro.

In particolare lo sport di strada si rivela uno strumento di lavoro utile proprio per le finalità di valorizzazione degli spazi pubblici, che diventano così una palestra sociale a cielo aperto, un Open Space di socializzazione sportiva. I partecipanti, costituiti in crew, danno vita a laboratori di co-progettazione sociale. I ragazzi stessi, quindi, riprogettano l’utilizzo e l’infrastruttura del loro territorio diventando così attori di trasformazione sociale. Tra gli obiettivi del progetto c'è, infatti, la creazione di momenti di aggregazione e di protagonismo dei ragazzi all'interno della società nella quale vivono. Il tutto con la finalità ultima della realizzazione di uno spazio fisico con strutture dedicate e adatte allo sport di strada, che nel caso di Empoli sarà uno skatepark in un'area degradata della città.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa

