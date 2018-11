Fidi Toscana, Lorenzo Petretto confermato presidente

Lorenzo Petretto è stato confermato oggi alla presidenza di Fidi Toscana per il triennio 2018-2020. Resta in carica anche il vicepresidente Bruno Pecchi, entrano a far parte del Consiglio di amministrazione Donata Cappelli, Maria Cristina Caparra e Silvia Bertanni. Il nuovo presidente del collegio sindacale è Marco Giusti, confermati i sindaci Matteo Ferrucci e Sara Vignolini. Petretto, 39 anni, dottore di ricerca, tributarista e consulente in materie aziendali e societarie è anche docente in corsi universitari e master. “Sono ovviamente onorato della conferma e della fiducia che mi è stata manifestata – sottolinea Petretto – adesso continueremo sulla strada del risanamento e del consolidamento di Fidi Toscana che deve essere sempre più un punto di riferimento per le imprese e per il rilancio dell’economia regionale”.

