Furti in casa ai danni di anziani nel fiorentino: tre condanne. C'è anche un empolese

Raggiravano anziani con pretesti di vario tipo spacciandosi per finti addetti di gas o luce. I fatti risalgono allo scorso febbraio, oggi il Tribunale di Firenze ha deciso per tre condanne con pena sospesa: si tratta di Florin Bancuta, romeno di 20 anni, condannato a 3 anni di reclusione, Gabriele Praticò, 39 anni di Bra (Cuneo), a 2 anni e 8 mesi, Francesco Ioan Bisogni, 20 anni di Pontorme di Empoli, condannato a 1 anno e 4 mesi. Bancuta sarà anche espulso dal territorio italiano dopo aver espiato la condanna. Tutti hanno anche avuto come sanzioni multe variabili da a 412 a 866 euro.

Nelle indagini coordinate dal pm Paolo Barlucchi ai tre vengono attribuiti 'colpi' in casa di anziani, anche a una donna di 92 anni, cui sono stati sottratti gli ori di famiglia (catenine, bracciali, anelli, e così via). Gli episodi contestati nel processo sono quattro, vanno dal 21 al 28 febbraio e sono stati compiuti a Firenze, Rufina, Sesto Fiorentino.

L'inchiesta è stata condotta anche con intercettazioni. Una, sull'auto di due imputati, riprende una conversazione in cui uno dei ladri riporta, con linguaggio sprezzante, le modalità esecutive di un furto a Rufina. "Ieri s'è fatto un 300, 400 euro a testa", "quella vecchia di ieri sai quanti orologi aveva in un cassetto? Tra quegli orologi qualcuno di valore c'era", parla un indagato riguardo a un colpo che fruttò oro e una piccola somma in contanti. I condannati sono stati riconosciuti dalle loro vittime.

