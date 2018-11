Il futuro delle religioni in discussione a Badia Fiesolana

Il futuro delle religioni in un mondo sempre più globale e in una società che deve fare fronte con l’attuale questione dell’immigrazione: se ne parla nel convegno nazionale in programma domani, giovedì 15 novembre, dalle ore 15 nella Sala Affreschi della Badia Fiesolana. Organizzato dalla Fondazione Ernesto Balducci, prevede la partecipazione di Izzedin Elzir, Presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, Alfredo Jacopozzi, direttore del Centro diocesano per il dialogo interreligioso, Vannino Chiti, politico e saggista e Olivier Roy, politologo e orientalista "Le religioni alla ricerca di una nuova identità"

Gli interventi introduttivi sono affidati a Andrea Cecconi, Presidente Fondazione Ernesto Balducci, Mons. Mario Meini, Vescovo di Fiesole e Vicepresidente CEI, Eugenio Giani, presidente Consiglio regionale della Toscana, Anna Ravoni, sindaco di Fiesole, Vincenzo Grassi, Segretario Generale Istituto Universitario Europeo.

Coordina Leonardo Bieber del Comitato Scientifico Fondazione Ernesto Balducci. L'evento è organizzato n collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Toscana, Consiglio regionale della Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Fiesole, Diocesi di Fiesole, Università Europea.

