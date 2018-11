Codice rosso in via Canova per anziano investito

Stamani l’intervento del Reparto Infortunistica stradale della Polizia Municipale a seguito di un incidente che ha coinvolto una vettura e un pedone

Un pedone investito portato in ospedale in codice rosso. È questo l’esito di un incidente avvenuto stamani in via Canova, intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Infortunistica stradale della Polizia Municipale. Secondo la prima ricostruzione un 71enne a piedi è stato investito da un’auto nei pressi dell’incrocio con via Chiusi. La vettura, una Fiat Panda condotta da un 40enne di Prato, stava transitando da viale Talenti verso il Viadotto dell’Indiano. Per cause ancora da accertare il pedone è stato urtato violentemente riportato gravi lesioni ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Il conducente dell'auto, sottoposto all’alcol test, è risultato negativo. Per lui il ritiro della patente per lesioni. Per circa 40 minuti, il tempo necessario per i soccorsi e i rilievi, è stato istituito un senso unico alternato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

