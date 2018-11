Intramoenia, Sostegni (Pd): "Sistema pubblico sia più forte e radicato"

“Per far funzionare il sistema sanitario toscano ci vuole una grande alleanza con i medici e con tutti i professionisti che ci lavorano. Per questo la discussione sull'abolizione dell'intramoenia è sbagliata, serve solo a creare confusione e a destabilizzare un sistema pubblico e universalistico che invece noi vogliamo sempre più forte e radicato”. Lo ha detto il consigliere regionale del Pd membro della commissione sanità in Regione Enrico Sostegni tirando le conclusioni insieme al presidente della commissione Stefano Scaramelli e al collega Nicola Ciolini al confronto su ‘Intramoenia e Extramoenia, Si o No’ che si è svolto ieri pomeriggio a palazzo del Pegaso, dove moltissimi medici si sono confrontati con la commissione Sanità, il capogruppo Leonardo Marras e il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani . “Abbiamo voluto ascoltare con attenzione il parere dei molti medici e professionisti del sistema sanitario presenti ieri nella sala nell’Auditorium del Consiglio regionale – ha aggiunto Sostegni- e ci pare evidente che una legge regionale che vada a modificare l’intramoenia per noi non è utile. La nostra sanità pubblica è un eccellenza , un valore e non possiamo permetterci di destabilizzare questo sistema, ma anzi dobbiamo cercare di farlo funzionare al meglio . Bisogna impegnarsi in un’alleanza – ha sottolineato ancora il consigliere Sostegni- per garantire la stabilità del sistema pubblico in Toscana, garantendone la funzionalità . Sostegni ha anche ribadito come sia riduttivo e poco pertinente collegare il problema delle liste di attesa all’intramoenia. “Le liste d’attesa sono una questione complessa – ha concluso il consigliere del Pd Sostegni- , che ha a che fare di più con la carenza di personale che è uno dei veri nodi della sanità in toscana”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Gruppo Partito Democratico

