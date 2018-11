La biblioteca di Empoli allunga gli orari fino a tarda notte e nel sabato pomeriggio

La biblioteca 'Fucini' di Empoli come un presidio universitario amplia l'orario in notturna per due giorni la settimana e allunga al sabato anche nel pomeriggio. Come per l'ateneo fiorentino, ci sarà più tempo da dedicare alle letture e allo studio nella città di Empoli. L'annuncio giunge su Facebook dal sindaco Brenda Barnini che spiega: la biblioteca il martedi e il venerdi rimarrà aperta fino alle 23 e il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19. "Un orario più lungo per favorire sempre di più l'utilizzo da parte dei ragazzi della Biblioteca come luogo di incontro e di studio. Un orario più lungo per moltiplicare gli appuntamenti dedicati anche ai più piccoli con laboratori e momenti di promozione della lettura. Un orario più lungo a disposizione di tutti i cittadini per leggere in compagnia", commenta ancora. Di sicuro un servizio ampliato per gli empolesi.

