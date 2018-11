Larve e vermi nel pasto delle elementari di Orentano e Villa Campanile

Larve di insetti o vermi nelle farfalle servite alle scuole elementari di Orentano e Villa Campanile, frazioni del comune di Castelfranco di Sotto. È accaduto oggi. Ad accorgersi della cosa alcune insegnanti che hanno immediatamente sospeso la distribuzione del cibo e avvertito l'amministrazione comunale.

Immediata anche la reazione del sindaco, Gabriele Toti, che non ha nascosto il suo disappunto: "Genitori e insegnanti mi hanno informato dell'accaduto: è inammissibile e inaccettabile, ho subito scritto all'Azienda speciale del comune di Castelfranco di Sotto che gestisce i rapporti con la ditta che fornisce il servizio, perché contatti subito l'azienda e ho informato la Asl chiedendo accertamenti. Ho anche attivato tutte le verifiche del caso e ho chiesto approfondimenti per capire come questi vermetti siano arrivati nei piatti dei bambini. Servire cibo con le larve di insetti nelle mense scolastiche non può assolutamente essere tollerato. Ora saranno Asl e l'Azienda speciale a indagare su questo episodio e sulla situazione in generale del servizio mensa delle nostre scuole".

