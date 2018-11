L’umanità al potere: giornata Anpi con l'intervento di don Biancalani

L’Umanità al potere, questo il titolo dell’evento realizzato dal Comitato Anpi Empolese Valdelsa il 18 novembre, in una delle giornate nazionali del tesseramento 2019. L’evento che si terrà a La Vela M.Hack, in via della Chiesa a Avane a Empoli (zona ex mercato ortofrutticolo), sarà aperto dalla presidente nazionale Anpi, Carla Nespolo.

Alle 16.30 Leonardo Filippi, giornalista della redazione di Left intervisterà la Presidente, che racconterà l'associazione nazionale dei partigiani, l’importanza del lavoro quotidiano dell’Anpi, oltre a temi dell’attualità del nostro tempo.

Alle 18.30 si continua con la proiezione del film “Il Volo" di Wim Wenders. Il regista de "Il Cielo sopra Berlino" racconta un luogo dove l'accoglienza è una possibilità concreta: Riace e Caulonia, un viaggio nella Calabria che ha aperto le proprie case ai profughi di tutto il mondo. Ospite del pomeriggio il produttore esecutivo del cortometraggio, Claudio Gabriele.

Ma non finisce qui. Per rimanere in tema migrazione, l’Anpi ha invitato un esempio toscano di accoglienza. Alle 19.30 ci sarà l’intervento di don Massimo Biancalani, parroco della chiesa di Vicofaro (Pistoia), il protagonista di una vera e propria lotta a favore dei migranti e dell’accoglienza ci racconta la sua esperienza, tra difficoltà e soddisfazioni.

A conclusione della giornata, poi, la cena, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione per l'accoglienza di Don Biancalani. Costo 18 euro, la prenotazione è obbligatoria al numero 329/7449015.

Ad organizzare la giornata Anpi Empoli, A.N.P.I. sez. Vinci , Circolo ANPI Cerreto Guidi , Anpi Montelupo Fiorentino, Anpi Fucecchio , ANPI Sezione di Montaione , ANPI Castelfiorentino , ANPI Certaldo) e il Comitato Provinciale di Firenze ANPI Firenze con la collaborazione dell'associazione Noi da grandi onlus.

Fonte: Anpi sezione Empoli

