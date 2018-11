Monsignor Viganò alla Normale per parlare di Chiesa e cinema

Monsignor Dario Edoardo Viganò, Assessore del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede e tra i più vicini collaboratori di Papa Francesco, sarà alla Scuola Normale di Pisa domani, giovedì 15 novembre, in occasione del seminario di studi organizzato a partire dal volume “Catholicism and Cinema. Modernization and Modernity”, di Gianluca della Maggiore e Tomaso Subini.

Alle ore 15, nella Sala Stemmi, si parlerà dell’uso che la Chiesa cattolica ha fatto del cinema come spazio di azione per far conoscere il proprio messaggio e delle complesse dinamiche della moderna società di massa riguardanti la comunicazione. Insieme a Viganò interverranno gli autori del volume (Della Maggiore è assegnista di ricerca alla Normale e Tomaso Subini è professore associato in storia e critica del cinema all’Università di Milano), con Lucia Ceci, docente di storia contemporanea all’Università di Roma Tor Vergata e lo storico Daniele Menozzi, professore emerito della Normale.

Il volume “Catholicism and Cinema. Modernization and Modernity” analizza il rapporto tra la Chiesa cattolica e il cinema attraverso un vasto corpus di documenti, tra cui quelli conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano. La conferenza, a ingresso libero, si inserisce in una collaborazione che la Normale e il Dicastero per la Comunicazione hanno avviato per recuperare e valorizzare il patrimonio audiovisivo su Pio XII (Papa Pacelli).

Fonte: Scuola Normale Superiore di Pisa

