Palio degli Esercizi Storici Fiorentini, la presentazione al Visarno

Giovedì 15 novembre 2018, alle ore 12, all'Ippodromo del Visarno (Firenze) sarà presentata la sesta edizione del Palio dell'Associazione Esercizi storici tradizionali e tipici fiorentini, che si correrà domenica 18 novembre e che sarà come sempre accompagnato da iniziative collaterali. A illustrare il programma della giornata saranno Carlo Meli della Sanfelice Srl, società che gestisce l'ippodromo, Agostino Cona presidente dell’Associazione Esercizi Storici Fiorentini, il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi e il direttore del Corteo Filippo Giovannelli, insieme agli assessori del Comune di Firenze Cecilia Del Re e Andrea Vannucci. Tutti gli anni il Palio si unisce a importanti realtà cittadine, alla storia e alle tradizioni, e in questa edizione è abbinato al Calcio Storico Fiorentino che si esibirà in anteprima alla manifestazione. Al termine della presentazione seguirà per tutti gli intervenuti un light lunch.

Fonte: Associazione Esercizi storici tradizionali e tipici fiorentini

