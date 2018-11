Un palpeggiamento a una giovane 15enne ieri mattina a Firenze alla fermata dell'autobus intorno alle 7: questo in sintesi il fatto denunciato dalla madre della giovane ai carabinieri della compagnia Oltrarno. In via del Pozzino l'uomo, pare nordafricano, l'avrebbe costretta a un contatto fisico mentre la giovane stava aspettando il bus per andare a scuola. La ragazza si è messa a urlare e ha fatto scappare l'uomo. Sono sotto osservazione le telecamere presenti in zona.

