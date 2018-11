Picchia un avversario durante la partita di Allievi B: 5 turni di squalifica

Ha colpito con un pugno al braccio l'avversario durante una partita di calcio valida per il campionato Allievi B. Per questo motivo sono stati inflitti 5 turni di squalifica ad un calciatore 16enne di una squadra dell'Aretino. Come riporta l'ultimo comunicato ufficiale il 16enne è riuscito a divincolarsi e, come ha scritto l'arbitro nel referto, "a colpire con un pugno al braccio un calciatore avversario. Bloccato nuovamente da due dirigenti, ha tentato più volte di divincolarsi per venire nuovamente a contatto con l'avversario".

