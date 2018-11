Raccolta differenziata, il porta a porta arriva in 5 comuni del Mugello

Prenderà il via lunedì 3 dicembre 2018 il nuovo servizio di raccolta “porta a porta” nei comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, con l’obiettivo di migliorare la quantità e la qualità dei materiali avviati a riciclo o compostaggio, passando dall’attuale 37% ( dato medio 2017 nei 5 comuni ) di raccolta differenziata ad oltre il 70%. L’attività di contattazione sta procedendo regolarmente ed alla data di avvio del nuovo servizio è previsto che l’85% delle 34.000 utenze coinvolte sia stato contattato ed abbia ricevuto il materiale informativo e gli strumenti d’uso con i quali esporre i materiali differenziati in base al calendario fornito. I contenitori complessivamente distribuiti ad oggi sono 81.000, diversificati tra bidoncini più piccoli per le famiglie e contenitori più grandi per le aziende. Complessivamente sono stati inoltre 60 gli incontri pubblici tenuti per illustrare le caratteristiche del nuovo sistema di raccolta “porta a porta”.

Il nuovo sistema partirà contemporaneamente nei 5 comuni del Mugello ed Alia provvederà a rimuovere i contenitori stradali fin qui utilizzati (rimarranno le sole campane verdi per la raccolta del vetro).

Nei primi tempi di avvio del nuovo servizio saranno attive squadre di recupero per i mancati ritiri (sia per i casi di esposizione fuori orario da parte degli utenti che di bidoncini inizialmente non individuati dagli addetti); inoltre sarà effettuata la verifica di conformità dei materiali esposti, affinché siano avviati a riciclo e trattamento i giusti materiali.

“Insieme alle Amministrazioni Comunali – ha dichiarato Alessia Scappini, Amministratore Delegato di Alia – abbiamo deciso di trasformare il sistema di servizio, dotando tutte le utenze coinvolte degli strumenti per la raccolta e fornendo loro la massima informazione su come separare bene i rifiuti. Nei primi tempi saremo a fianco dei cittadini, ai quali chiediamo di prestare la massima collaborazione per tutti quei rifiuti che non vanno consegnati al servizio domiciliare, come rifiuti ingombranti ed altro: per questi materiali è possibile prenotare il servizio dedicato, gratuito e a domicilio, oppure, in alternativa, consegnarli al centro di raccolta Alia più vicino”.

Per coloro che ancora sono sprovvisti del kit di raccolta, sono attivi due differenti numeri telefonici dedicati al ritiro: il 338.6187781 per i Comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello e Vaglia ed il 378.3046616 per i Comuni di Scarperia e San Piero e Vicchio.

Nei Comuni di Barberino di Mugello, Vaglia e Vicchio sono presenti i punti distributivi Alia dove ritirare direttamente i bidoncini. Per i Comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero la consegna avviene unicamente su appuntamento, presso la base logistica di via Guido Rossa 5/B a Borgo San Lorenzo, previa prenotazione telefonica.

Ritiro contenitori presso InfoPoint

BARBERINO DI MUGELLO

17 NOVEMBRE VIALE DELLA REPUBBLICA PRESSI MERCATO 9.00-13.00

24 NOVEMBRE VIALE DELLA REPUBBLICA PRESSI MERCATO 9.00-13.00

1 DICEMBRE VIALE DELLA REPUBBLICA PRESSI MERCATO 9.00-13.00

8 DICEMBRE VIALE DELLA REPUBBLICA PRESSI MERCATO 9.00-13.00

VAGLIA

17 NOVEMBRE LARGO SALTINI PRESSI FARMACIA 9.00-13.00

24 NOVEMBRE PRATOLINO PIAZZA DEMIDOFF 9.00-13.00

1 DICEMBRE BIVIGLIANO PIAZZA DEL MERCATO 9.00-13.00

2 DICEMBRE PRATOLINO PIAZZA DEMIDOFF 9.00-13.00

8 DICEMBRE PARCHEGGIO DI VIA FANTONI PRESSI COMUNE 9.00-13.00

VICCHIO

17 – 24 - 29 NOVEMBRE PIAZZA DELLA VITTORIA

22 Novembre presidio presso il mercato settimanale in Piazza 6 Marzo

Fonte: Ufficio Stampa Alia SpA

Tutte le notizie di Mugello