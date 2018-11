Sapori d’autunno a Cerreto Guidi, domenica appuntamento nelle vie del centro

È in programma domenica 18 novembre 2018 ,“Sapori d’autunno”, la manifestazione promossa dall’Associazione CCN Buontalenti e dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune e con il prezioso sostegno di altre associazioni.

Si tratta di una bella occasione per assaggiare i prodotti locali e andare alla scoperta delle bellezze del territorio.

Per l’intera giornata, dalle ore 9 alle 20, previste numerose iniziative, dal mercato enogastronomico con i prodotti del territorio alla vasta oggettistica d’arte e d’ingegno.

Nel programma della giornata prevista inoltre, l’iniziativa “Bau..tunno”, organizzata in collaborazione con l’Associazione “Parola di Fido”. Da segnalare alle ore 14 “Dog Dance” e a seguire una simpatica sfilata canina amatoriale, che si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II. L’iscrizione è gratuita con la presentazione del libretto sanitario in regola con le vaccinazioni. Sono previste 3 categorie: cuccioli (0-12 mesi), libera (1-9 anni), anziani (10 anni e oltre).

In occasione di “Sapori d’autunno” prevista l’apertura dei negozi per lo shopping in centro e la possibilità di visitare in anteprima il Presepe all’uncinetto.

Da segnalare, infine, che la Villa Medicea, patrimonio mondiale dell’Unesco sarà aperta dalle ore 10 alle ore 18.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Cerreto Guidi