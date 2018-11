Tac, progetto per aumentare la radiodiagnostica: 500 prestazioni in più al mese

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha approvato un progetto per aumentare l’offerta di Tac con un incremento settimanale complessivo di 67 ore di servizio corrispondenti ad oltre 500 prestazioni in più al mese a partire dal prossimo dicembre con possibilità di prenotazione da fine novembre.

“Questo risultato – spiega Mauro Maccari, direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest – è stato reso possibile grazie ai nostri professionisti che si sono resi disponibili per l’effettuazione di orario aggiuntivo (ex art. 55). Si tratta di uno sforzo non indifferente visto che in alcuni ospedali le sedute si terranno anche fino alle 22. Il piano, elaborato dal dottor Sabino Cozza, direttore dell'area Radiodiagnostica, è stato modulato in base alle criticità riscontrate nelle singole zone in modo da abbattere, in modo estremamente mirato, le liste di attesa più consistenti. Una quota di queste Tac in caso di eventuali sofferenze, potrà essere messa a disposizione per le agende riservate dei Cord e andare, quindi, in favore dei pazienti oncologici. Le agende saranno aperte per tutto l'anno con chiusure nei periodi festivi. Confidiamo in questo modo di poter offrire ai cittadini una netta riduzione delle attese assicurando il mantenimento di un livello di qualità delle prestazioni che, ad oggi, non teme paragoni grazie ad un personale medico, tecnico e infermieristico di valore e ad apparecchiature di ultima generazione”.

Nel dettaglio il piano di incremento prevede:

MASSA, Nuovo Ospedale Apuano di (+ 10 ore settimanali)

CARRARA , Radiologia (+ 5 ore settimanali)

LUCCA, Radiologia San Luca (+ 10 ore settimanali)

PONTEDERA, Ospedale Lotti (+ 6 ore settimanali)

VOLTERRA, Radiologia Ospedale (+ 6 ore settimanali)

LIVORNO, Radiologia Ospedale (+ 14 ore settimanali)

CECINA, Radiologia Ospedale (+ 5 ore settimanali)

PIOMBINO, Radiologia Ospedale (+ 5 ore settimanali)

VERSILIA, Radiologia Ospedale (+ 6 ore settimanali)

Fonte: Ufficio Stampa Usl Toscana nord ovest

