Truffa del falso avvocato, 92enne di Pontedera non si fa abbindolare

L'ennesimo caso di truffa del finto avvocato è stato sgominato dalla prontezza di riflessi di una 92enne di Pontedera. A raccontarlo è la figlia in un gruppi Facebook di zona, per allertare altre persone fragili che rischiano di cadere nella rete dei malviventi.

"Stasera abbiamo scongiurato una truffa ai danni di mia mamma, 92 anni, stravolta dalla telefonata di un sedicente avvocato che le comunicava che il figlio aveva avuto un grave incidente stradale e era in grosse difficoltà, per cui aveva bisogno di 4.000 euro (!) per uscire da quella situazione, il tutto corredato di nomi, cognomi, parentele, prove. Un cliché già visto e sentito. È stata brava, ha capito di cosa si trattava e non ci è caduta, anche se è rimasta sconvolta".

