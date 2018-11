Abbattimento platani sulla 'Traversa di Limite': strada chiusa

Per effettuare lavori di abbattimento di quattro platani sono previste sulla S.P. n. 106 "Traversa di Limite" la chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia dal km 4+700 al km 5+150, nel Comune di Capraia e Limite, e l'istituzione di un senso unico alternato, dal km 5+150 al km 5+400, dal giorno 16/11/2018 al giorno 17/11/2018 in orario 08.00/19.00. Il traffico veicolare sarà deviato su Via Eugenio Salani.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

