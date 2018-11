Abc Castelfiorentino, l’Under 13 espugna Calcinaia 24-76 e mantiene l’imbattibilità

Prosegue a vele spiegate la marcia dell’Under 13 di Claudio Calvani e Franco Cioni che espugna il parquet di Calcinaia per 24-76 mantenendosi prima e imbattuta nel girone N.

Altra partita sempre saldamente condotta dai gialloblu, come dimostra il finale, con i ragazzi di Calvani che chiudono a +10 la prima frazione (9-19) e allungano nella seconda mettendo una buona ipoteca sul match già all’intervallo lungo (16-40). Nella ripresa i gialloblu sono bravi a non adagiarsi e anzi spingono ancora sull’acceleratore tanto che al 30′ iniziano a partire i titoli di coda (22-62) e di fatto l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

BASKET CALCINAIA – ABC CASTELFIORENTINO 24-76

Parziali: 9-19, 7-21, 6-22, 2-14

Tabellino: Merlini 8, Rosi 16, Bartolini 10, Damiani 10, Lilli 10, Ticciati 9, Bernardoni 6, Carzoli 2, Viviani 3, Filippello 2, Bertelli, Marchetti. All. Calvani. Ass. Cioni.

