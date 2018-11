Chiuso per lavori il tratto dell'A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino della pavimentazione e di pulizia della piattaforma programmati in orario notturno, dalle ore 22:00 di di sabato 17 alle ore 06:00 di domenica 18 novembre, a ridotto flusso di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, in direzione di Bologna.

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, si potrà percorrere la SP8 Militare per Barberino, dove sarà predisposta segnaletica gialla temporanea con indicazione "Bologna" e si potrà rientrare sulla A1 Milano-Napoli, alla stazione autostradale di Barberino di Mugello, per procedere verso Bologna.

