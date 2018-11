Consiglio comunale, tra gli argomenti in programma: sicurezza ponti e banda ultralarga

E' stato convocato il Consiglio Comunale, in Sala Consiliare, a Vicopisano per la trattazione del seguente ordine del giorno.

1) Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco.

2) Nomina scrutatori.

3) Art.175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Ratifica variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020 adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con atto n.87 del 26.10.18.

4) Artt.175 e 193 D.Lgs. 267/2000 - Variazione di Bilancio - Salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

5) Adesione all'Associazione “Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana”.

6) Declassamento da Piano attuativo a permesso di costruire, ai sensi dell'art.6 co. 3 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico - Proprietà Figlini Claudio – Loc.“Gli Scassi”.

7) Mozione presentata dal capogruppo consiliare di minoranza Giobbi Marrica (gruppo consiliare “LEGA”) ad oggetto: “modifica regolamento:'delle insegne, tende ed arredi urbani'”.

8) Ordine del giorno presentato dal Comitato Esecutivo della Tavola della Pace per il sostegno al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari.

9) Interrogazione presentata dal capogruppo consiliare di minoranza Giobbi Marrica (gruppo consiliare “LEGA”) ad oggetto: “Sicurezza Ponti”.

10) Interrogazione presentata dal capogruppo consiliare di minoranza Giobbi Marrica (gruppo consiliare “LEGA”) ad oggetto: “Banda ultralarga con fibra ottica sempre più un sogno in diverse zone del Comune”.

11) Interrogazione presentata dal capogruppo consiliare di minoranza Giobbi Marrica (gruppo consiliare “LEGA”) ad oggetto: “A quando il bando per l'assegnazione degli stalli fuori mercato? ”.

12) Interrogazione presentata dal capogruppo di minoranza Giobbi Marrica (gruppo consiliare “LEGA”) ad oggetto: “Richiedenti asilo in via provinciale Vicarese 284”.

13) Interrogazione presentata dal capogruppo consiliare di minoranza Landi Paolo (gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”) ad oggetto: “Chiarimenti sulle risposte date dall'Assessore Cavallini in merito alla precedente interrogazione sullo stato di attuazione delle azioni ed iniziative volte alla prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico nel territorio di Vicopisano”.

14) Interrogazione urgente presentata dal capogruppo consiliare di minoranza Giobbi Marrica (gruppo consiliare “LEGA”) ad oggetto: “Interruzioni di servizio al distretto sanitario di via dei Mezzi. Come mai ?”.

E' stato invitato a partecipare alla presente seduta consiliare il signor Pietro Pertici, per il Comitato Esecutivo della Tavola della Pace, per relazionare in merito al punto n.8 all'ordine del giorno. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Vicopisano

