Degrado urbano e spaccio, intensificate le misure di sicurezza nel centro

Proseguono, sulla scorta di quanto deciso nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i servizi straordinari di controllo del territorio a cura dei militari del Comando Compagnia Carabinieri di Pisa, coadiuvati da militari del N.A.S. CC di Livorno e dal personale di rinforzo inviato dal Comando Generale della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione 'Toscana' per contrastare i fenomeni di degrado urbano e lo spaccio delle sostanze stupefacenti nell’ambito del centro storico e della zona della Stazione ferroviaria di Pisa.

Nel corso di specifico servizio avviato nel pomeriggio di ieri 14 novembre e proseguito nel corso della notte:

* i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso due italiani pregiudicati, residenti a Pisa, di 58 e 46 anni perché sono stati sorpresi nel corso della nottata all’interno di un esercizio commerciale specializzato nella vendita di casalinghi, giocattoli, cartoleria e brico, mentre tentavano di portare via della merce. I due arrestati, trattenuti in camera di sicurezza, nella mattinata odierna saranno condotti dinanzi al giudice per l’udienza con rito direttissimo. Tutta la merce è stata recuperata e restituita al proprietario dell’attività. Sono state denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria altre sei persone: un 29enne, georgiano, pregiudicato, controllato in via Bixio e trovato in possesso di un coltello a serramanico; un 54enne, italiano, pregiudicato, controllato a Vecchiano (PI) e trovato in possesso di un coltello a serramanico; un 33enne, georgiano, pregiudicato, controllato in Via Pungilupo e trovato in possesso di arnesi atti allo scasso; lo stesso è stato, altresì, individuato come il responsabile del furto di una bicicletta avvenuto in questo centro alcuni giorni prima; un cinquantasettenne, italiano, pregiudicato, deferito per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pisa; una 19enne, italiana, pregiudicata, deferita per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pisa; un 22enne, italiano, pregiudicato, deferito per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pisa.

Il dispositivo impiegato nel controllo straordinario è stato implementato con la componente specializzata dei Carabinieri del NAS di Livorno che ha svolto ispezioni e controlli presso alcuni esercizi commerciali presenti nell’area della Stazione Ferroviaria, elevando complessivamente due sanzioni amministrative e disponendo, unitamente a personale sanitario dell’Azienda USL Toscana Nord intervenuto sul posto, la chiusura di un’attività di esercizio commerciale per la somministrazione di cibi per carenze igienico – sanitarie. In particolare veniva accertato il mancato rispetto della tracciabilità degli alimenti e venivano sottoposti a sequestro, per la successiva distruzione, circa 40 kg. di alimenti sprovvisti di etichette.

Nei primi 15 giorni del mese di novembre complessivamente con l’impiego di contingenti di rinforzo:

* sono state effettuate 42 pattuglie, per un impiego totale di 160 militari;

* n. 3 persone sono state arrestate per tentato furto, resistenza e danneggiamento;

* n. 6 persone sono state deferite all’A.G. in stato di libertà per reati vari;

* n. 17 persone sono state accompagnate in caserma per l’identificazione;

* n. 200 e n. 54 sono state le persone e le auto controllate;

* sono state sequestrati:

* due armi bianche;

* 203 gr. di sostanza stupefacente;

* 60 pezzi tra borse e portafogli contraffatti;

* sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti n. 5 persone;

* n. 1 cittadino straniero, irregolare sul territorio italiano, è stato espulso ed accompagnato al C.I.E. di Potenza.

