Destinazione Lavoro: bando prorogato al 30 novembre

E’ stato prorogato a venerdì 30 novembre la scadenza del bando “Destinazione Lavoro”, il percorso di formazione che unisce istituzioni e aziende del territorio per permettere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore metalmeccanico. L’obiettivo, infatti, è quello di formare figure realmente richieste sul mercato del lavoro (fresatori, tornitori, addetti alle macchine a controllo numerico, addetti carpenteria e saldatura) fornendo loro serie prospettive occupazionali.

Il progetto si rivolge a giovani residenti nel Valdarno e nella Valdisieve, di età compresa tra i 18 e i 26 anni (preferibilmente periti meccanici, elettronici, elettrotecnici o geometri). Per essere ammessi è sufficiente il diploma di scuola secondaria superiore. Saranno inoltre accettate iscrizioni in caso di frequenza (negli anni precedenti) almeno del 4° anno di scuola secondaria superiore.

Sarà inoltre riservato un numero limitato di posti (massimo di 5) a persone provenienti da aziende del territorio in difficoltà. In questo caso i requisiti sono: esser disoccupati o inoccupati, avere massimo 35 anni e almeno 5 anni di esperienza (anche non continuativi) in aziende metalmeccaniche o affini alle professionalità sviluppate dal corso.

In tutto saranno selezionate 25 persone, mediate un colloquio attitudinale condotto da un’apposita commissione.

Il corso – che durerà in tutto 600 ore, tra teoria, pratica e stage, nei mesi compresi tra dicembre 2018 a giugno 2019 - ha un costo di 200 euro ma la cifra sarà inizialmente coperta dal Comune di Figline e Incisa Valdarno con la formula del prestito d’onore. L’iscritto avrà l’obbligo di restituire la cifra solo se: non completerà il corso o se non avrà effettuato almeno l’80% della sua durata; sarà assunto presso una delle aziende aderenti al progetto.

Le domande di iscrizione- scaricabili online da www.comunefiv.it/destinazionelavoro oppure ritirabili presso gli Sportelli FacileFIV del Comune e i Centri per l’impiego di Figline, Montevarchi e Pontassieve - vanno presentate entro il 30 novembre presso gli Sportelli FacileFIV del Comune. Questi gli orari di apertura: sede di Figline (piazza IV Novembre 3) dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,30, il martedì anche dalle 15,30 alle 18,30 e il giovedì anche dalle 15,30 alle 19,30; sede di Incisa (piazza del Municipio 5) dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,30, il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30.

Per consultare il bando integrale vai su www.comunefiv.it/destinazionelavoro.

