Per permettere a Publiacqua e Toscana Energia di realizzare lavori di scavo per sostituzione della rete idrica e riparazioni alla tubazione del gas metano in via Provinciale Lucchese (tratto da via Nazario Sauro a via di Bargi in località Pontelungo), da lunedì 19 fino al 23 novembre, nel tratto interessato dall'intervento, saranno in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia