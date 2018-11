Il duomo e il Cisternino di Città si illuminano di blu per la Giornata Mondiale del Diabete

Giornata clou sabato 17 novembre per la campagna di sensibilizzazione contro il diabete Forse non sai che… promossa dall’Azienda USL Toscana nord-ovest Livorno ( UOC Diabetologia) in collaborazione con il Comune di Livorno.

Consegna di materiale informativo, flash show, illuminazioni pubbliche e lanci di palloncini richiameranno l’attenzione della città su questa patologia purtroppo in aumento.

In piazza Grande dalle ore 10 alle 19 sarà distribuito materiale informativo sul Diabete tipo 1 e tipo 2. Le associazioni AGDAL Livorno Onlus, AGD Livorno onlus, Lions Porto Mediceo, Lions Livorno Host interagiranno con la popolazione allo scopo di sensibilizzarla sulle patologie e la prevenzione attraverso strumenti di autocontrollo, prevenzione e corretta alimentazione.

Alle ore 16.30 sempre in piazza Grande davanti al Duomo, curato dagli allievi e dalle allieve del Centro Studi Danza Arabesque e AreaDanza Livorno, si terranno performance di danza hip hop e moderna: un flash show sul tema “Combattiamo il diabete”, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sull’importanza dell’esercizio fisico e di una corretta alimentazione.

A seguire, intorno alle 17.00, è prevista l’illuminazione del Duomo in blu, colore simbolo dell’evento in tutti i paesi del mondo che aderiscono alla Giornata Mondiale del Diabete ( 14 novembre).In contemporanea sarà illuminato di blu anche il Cisternino di Città. La manifestazione terminerà con il lancio simbolico in cielo di palloncini blu da parte dei partecipanti.

Gli appuntamenti della giornata continuano alle ore 19.30 al Parco del Mulino (Ardenza) , curato dal Lions Livorno Porto Mediceo e Lions Livorno Host, con l’incontro “La cucina livornese incontra il diabete” . Relatori Paola Novelli, pediatra, Gianfranco Porrà dell’Accademia italiana della cucina , Anna Menasci , dietologa e Graziano Di Cianni diabetologo.

Si ricorda che fino al 30 novembre presso tutte le Farmacie Comunali e private, i cittadini livornesi potranno valutare gratuitamente il proprio rischio diabete mediante la misurazione della glicemia e la compilazione di un semplice questionario predisposto dall’ UOC Diabetologia dell’Ospedale.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

