Flash mob dei ciclofattorini di Foodora in piazza San Firenze

Per domani venerdì 16 novembre a Firenze in piazza San Firenze alle 11:30 è in programma un flash mob dei ciclofattorini di Foodora (col Nidil Cgil) in mobilitazione contro la perdita del posto di lavoro (dopo la cessione a Glovo, sono circa 200 col contratto in scadenza al 1° dicembre).

Attraverso installazioni, manichini e cartelli i ciclofattorini - in bici e abiti da lavoro - rappresenteranno la loro condizione di lavoratori fantasma che valgono meno di un panino, lasciati a piedi.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Tutte le notizie di Firenze