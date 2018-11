Food Blog alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali

Alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e artistiche del territorio pratese: in partenza domani fino a domenica 18 Novembre il “Food Blog Tour” fra prodotti tipici e tradizioni.

Dieci food bloggers e Instagramers - tra le più quotate in ambito nazionale nel settore food - saranno guidate alla scoperta del territorio provinciale con l'obiettivo di valorizzare le sue caratteristiche, a partire da quelle enogastronomiche. La visita si articolerà fra i luoghi più significativi e il meglio della ristorazione, delle botteghe, dei produttori della provincia di Prato. Focus delle tre giornate – organizzate da Confcommercio Pistoia e Prato in collaborazione con Confesercenti Prato in collaborazione con Camera di Commercio di Prato - sarà quello di far conoscere le realtà esterne al capoluogo pratese, valorizzando allo stesso tempo l’intero ambito provinciale. L'iniziativa rientra nell'ambito di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti tipici.

Uno strumento di marketing territoriale che unisce la cultura enogastronomica al turismo e al commercio. I Fichi di Carmignano presidio Slow Food, la Mortadella di Prato IGP, il Consorzio Gran Prato, la Bozza Pratese, le Pesche di Prato, il Vermouth, gli Zuccherini di Vernio saranno solo alcune delle eccellenze valorizzate e promosse durante il tour. Le ospiti e le autrici arriveranno a Prato da Toscana, Sicilia, Lombardia ed Emilia rappresentano un numero di followers sui loro canali social (Facebook, Instagram, Twitter, canali Youtube) pari a circa 160.000 singoli utenti verificati. Alcune delle ospiti sono anche specializzate in comunicazione enogastronomica estera, in paesi come Regno Unito, America del Nord, America del Sud, Francia e Spagna: un elemento, questo, di ulteriore arricchimento del progetto e utile per uscire ancora più dai canali promozionali nazionali. Obiettivo del tour è, infatti, quello di essere un punto di partenza per creare un'ulteriore spinta promozionale per il territorio, a beneficio di tutti gli operatori coinvolti.

Fonte: Confcommercio Pistoia e Prato

