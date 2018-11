Furti a Farneta, Montemagni e Maniglia (Lega): "Non basta solo esprimere vicinanza"

“Da qualche tempo - affermano Elisa Montemagni e Marcella Maniglia, rispettivamente Capogruppo in Consiglio regionale e Segretario di Lucca della Lega - la piccola frazione lucchese di Farneta, è interessata da una serie di furti che, naturalmente, stanno creando forte preoccupazione fra gli abitanti. Ultimamente anche una ultraottantenne ha avuto la sventura di subire questa pessima esperienza che, ovviamente, ha significativamente scosso la donna ed il marito.”

“Recentemente sono state destinate, dal Ministro Salvini, nuove Forze dell’Ordine anche per Lucca e provincia, ma è fondamentale e doveroso che pure l’amministrazione comunale s’impegni costantemente per fronteggiare adeguatamente tale grave criticità. Non si può solamente esprimere vicinanza ai derubati ma occorre operare, pure tramite un maggiore e migliore impiego della Polizia municipale ed adottando altri accorgimenti come la videosorveglianza. Non è accettabile, infatti - concludono seccamente Elisa Montemagni e Marcella Maniglia- che persone di ogni età debbano vivere nel terrore di essere rapinate nelle proprie abitazioni, oltretutto quando sono loro stesse presenti in casa.”

Fonte: Lega - Ufficio stampa

