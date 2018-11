Prima gara di corsa campestre per la Toscana Atletica Empoli

Prima gara della stagione di corsa campestre per i giovani atleti della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, Domenica scorsa a Firenze.

Per la categoria Pulcini, prima classificata Giulia Casavecchia nei 300 metri. Tra gli esordienti C, buon quarto posto per Irene Armonico. Gara alla quale hanno partecipato, con buoni risultati anche Serena Calugi, Matteo Gibiino ed Ettore Buonaccorsi.

Tra gli esordienti B, quarto posto sui 400 metri per Martina Rossetti, quinto per Viola Simoncini. Buone le prove anche di Bianca Cianetti, Matilde Rossetti, Adele Tani e Victoria Garcia Castellini.

Tra i maschi, sempre nella categoria esordienti B, quinto posto per Alessandro Bellucci e belle prove anche per Samuele Colletto, Simone Bentiviglio, Giovanni Rossetti e Rodrigo Bocini.

Negli 800 metri, categoria esordienti A, ha invece gareggiato Luca Gambardella, anche lui con buoni risultati.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

